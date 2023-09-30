2023-09-30 18:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / أكد رئيس تحالف “خدمات” أحمد الأسدي، اليوم السبت، أن تحالف “نبني” صيغة تدل على الاستمرار ومكافحة الفساد. وقال الأسدي خلال المؤتمر الأول لتحالف “نبني” تابعته إيرث نيوز، إنّ “نبني صيغة تدل على الاستمرار ومكافحة الفساد”. وأضاف “علينا جميعاً أن نقدم مشاريع واقعية وخدمية بعيداً عن الفوز بالانتخابات”.

ظهرت المقالة أحمد الأسدي: تحالف “نبني” صيغة تدل على الاستمرار ومكافحة الفساد أولاً على ايرث نيوز.