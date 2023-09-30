العامري يدعو العراقيين إلى المشاركة بالانتخابات المحلية المقبلة

2023-09-30 18:50:03 - المصدر: واع

بغداد- واعدعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، العراقيين إلى المشاركة بالانتخابات المحلية المقبلة.وقال العامري في المؤتمر الانتخابي لتحالف "نبني"، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه" نجتمع اليوم لتلبية احتياجات الشعب العراقي وإعلان تشكيل تحالف نبني"، مبيناً، أن" أهداف تحالف نبني ليست فقط تحقيق نتائج بالانتخابات بل الفوز بصوت جماهيره وخدمتهم".وأضاف،" علينا تضافر الجهود لمواجهة التحديات"، داعياً" العراقيين للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات".وتابع،" علينا بناء مستقبل زاهر لأجيالنا الذين حرموا طيلة السنوات الماضية، كما علينا التمسك بالعقيدة الراسخة ومواجهة التحديات وزرع الخير والسلام لأبناء شعبنا".وختم حديثه بالقول:" سنكون مسؤولين أمام الله وأمام شعبنا لصون الأمانة وتحالف نبني سيكون رقما كبيرا بالانتخابات".