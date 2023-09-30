2023-09-30 18:55:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر مجلس النواب، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، خلال جلسته (16) عدداً من التوصيات الخاصة بضحايا فاجعة الحمدانية.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "في مستهل الجلسة تلا المجلس بيانا بشأن فاجعة حريق قضاء الحمدانية (قاعة الاعراس) اعرب فيه عن بالغ الاسى والحزن لما حل بأهالي قضاء الحمدانية من كارثة إنسانية، معزيا عوائل الضحايا والشعب العراقي بالفاجعة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين ومئات الجرحى، مشددا على ضرورة وجود رادع يمنع الاستخفاف بارواح المواطنين مطالبا باستضافة المسؤولين المعنيين للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين، إضافة الى المطالبة بتعويض ذوي الضحايا وشمولهم بقانون الشهداء، مقدما الشكر والتقدير الى كل من تقدم بالمواساة بهذه الفاجعة الأليمة".

وقرر المجلس، بحسب البيان، "التوصية الى الحكومة بتعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا وعلاج المصابين داخل العراق او خارجه على ان تتولى الحكومة تخصيص المبالغ اللازمة من موازنة الطوارى او ميزانية وزارة الصحة حسب وجهة نظر الحكومة، والتوصية لمجلس الوزراء بإعادة ارسال مشروعات القوانين التي نصت على تعويض ذوي ضحايا هكذا حوادث لتضمينها ذوي ضحايا قضاء الحمدانية، إضافة الى توصية الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لمنع حدوث هكذا كوارث مستقبلا وعدم منح الموافقات لانشاء قاعات للاجتماعات او المناسبات الا بعد استيفاءها لشروط الأمان والسلامة، والتوصية الى مجلس القضاء الأعلى لتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين بالتعاون مع الاجهزة الأمنية والرقابية، إضافة الى تشكيل لجنة نيابية مشتركة من لجان الامن والدفاع والصحة والبيئة والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان لتقصي الحقائق وعرض نتائجها على المجلس".

ووفقاً للبيان، وجه رئيس المجلس رؤساء الكتل النيابية بـ"المشاركة في لقاء أهالي الضحايا الذين حضروا الى مبنى مجلس النواب للاستماع الى مطالبهم".

المصدر: بغداد اليوم