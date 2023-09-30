تكررت مرتين بـ 3 سنوات وأثارت "ريبة" الشرطة.. ما قصة اغتيال "عالمة فضاء" في ديالى؟

2023-09-30 18:55:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

للمرة الثانية على التوالي وفي وقت مقارب لما تم نشره من العام 2020، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بـ"شائعة" اغتيال عالمة فلك وتدريسية في جامعة ديالى باسم نور العزاوي.

واستمر تداول هذه المنشورات لاكثر من 10 ساعات متواصلة، قبل ان يحسم بيان رسمي لقيادة الشرطة جميع التكنهات والفرضيات والاتهامات بنفي الخبر من اساسه وتعيد التذكير بذات الخبر الذي انتشر قبل 3 سنوات.

مصدر امني أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "طريقة نشر الخبر وغزارة المواقع التي تناقلته تؤكد بأنه تم من قبل جهات لاتريد الاستقرار للمحافظة"، لافتا الى "فتح تحقيق للوقوف على من يحاول اثارة الاوضاع في ديالى".

واضاف، ان "المفاجأة أنه لاتوجد في جامعة ديالى اي تدريسية باسم نور محمد العزاوي والصورة التي انتشرت للخبر هي لأمراة ليست عراقية بالاساس".





صادق محمد خبير امني اكد لـ"بغداد اليوم"، ان "حرب الشائعات مضرة وتهدد الامن خاصة مع وجود فضاء واسع لمنصات التواصل التي تنقل الخبر في ثوان لالاف القراء".

واضاف، أن "هناك جهات مغرضة هي من تبلور وتدعم نشر اخبار مظللة عن مشهد ديالى وماحصل في فبركة خبر اغتيال نور محمد العزاوي مثال حي".

وبين ان "بيان شرطة ديالى اشار الى موضوع في غاية لاهمية وهي اعادة نشر كذبة انتشرت قبل 3 سنوات مرة اخرى وهذا دليل بان هناك من لايريد الاستقرار في المحافظة.

وفي 30 اغسطس من العام 2020، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بانباء اغتيال عالمة الفضاء والتدريسية في جامعة ديالى نور محمد العزاوي، قبل ان تنفي شرطة ديالى هذه الانباء.

ودفع تكرار نشر هذه الشائعة بعد 3 سنوات من تداولها اول مرة، دفع شرطة ديالى لتشكيل علامات استفهام عن ماوراء نشر هذه الشائعات، معتقدة ان هنالك خطة تستهدف امن المحافظة.

المصدر: بغداد اليوم