السيد الحكيم يدعو الى إشاعة وترسيخ ثقافة الحوار وإدراجها في المناهج الدراسية والجامعات

2023-09-30 19:00:06 - المصدر: الفرات نيوز

في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفقيد العلامة السيد صالح الحكيم "رائد الحوار الإنساني" جددنا التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما جددنا التعازي بحادثة عرس الحمدانية.



?بيّنا أن القرآن عبّر عن الحوار بالكلمة، والكلمة تعبير شامل عن الموقف والخطوة والنية والقصد حتى مثلت الكلمة مشروعا كبيرا للرسالة الإسلامية.

?أكدنا أن العلامة السيد صالح الحكيم ( طاب ثراه) أطلق رسالة في الحوار الإنساني واتسم بصفات قلّ ما اجتمعت في شخصية، حيث الإخلاص لله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، كان متواضعا، ترابيا ناكرا للذات وشديد التركيز على هدفه .

?بيّنا أيضا أن العلامة السيد صالح الحكيم اتسم بالانفتاح على الآخر انفتاحا حقيقيا، يحاور بموضوعية ومثابرة ومطاولة، صادق وواع ، شجاع في الدفاع عن رأيه ومتبنياته مع احترام الرأي الآخر.

?أكدنا أن الحوار منهج إسلامي، وكان الفقيد (رحمه الله) قد دفع ضريبة منهجه المعتدل والمنفتح.

?شددنا على أهمية الحوار باعتباره يساعد على السلام والانفتاح وحفظ التنوع وإدامته، كما أنه يساعد على التكامل والتعاضد مع المختلفين بالرأي.

?أيضا أكدنا حاجة الأمة للحوار، ودعونا لإشاعة وترسيخ ثقافة الحوار وإدراجها في المناهج الدراسية للمدارس والجامعات والمؤسسات الاجتماعية، كما أشرنا إلى أن الحوار لا يعني التخلي عن المتبنيات إنما يساعد على اكتشاف الآخر ومساحة الاشتراك معه، إلى ذلك دعونا لتقبل الآخر والمختلف دون احتكار للحقيقة.

?شددنا على الاحترام المتبادل وإنصاف الآخر، وأهمية تكافؤ الفرص والتوازن الاجتماعي في الحوار .

?كما دعونا لتوفير مناخ موضوعي والاتسام بالنوايا الحسنة للوصول إلى الحقيقة، وتحقيق القناعة الواعية لا القناعة المستبدة الموروثة دون تحقيق .