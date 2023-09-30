السوداني: العراق بات على المسار الصحيح

2023-09-30 19:35:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (30 ايلول 2023)، ان العراق بات على المسار الصحيح خلال تكريم الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، كرم الطلبة الأوائل والمتفوّقين من خريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وذلك خلال حفل تكريم أقيم في العاصمة بغداد".

وأعرب السوداني، بحسب البيان، في حديث إلى الطلبة، عن "تقييمه العالي وتثمينه منجزهم الدراسي، وتفوقهم، واصفاً ما قدموه من إنجاز بأنه نتاج صبرٍ وتفانٍ من الطلبة وعوائلهم وصولاً إلى حصاد النتائج المشرّفة"، مشيراً إلى "الستراتيجية الوطنية للتعليم التي كانت أحدى نتائجها تخصيص 5 آلاف بعثة دراسية في تخصصات مهمة ونادرة، تحتاج إليها حركة التنمية وتطوير البنى التحتية وستكون فرصة لكل المتفوقين والطلبة الاوائل، وفق ما يستهدفه البرنامج الحكومي".

وبيّن رئيس الوزراء، أن "هذا التفوق يعد أملاً تعتمد عليه الحكومة في تعزيز بناء الدولة، التي يطمح لها كل عراقي غيور"، مؤكداً أنّ "العراق بات على المسار الصحيح، وأن جهود من يعملون ليل نهار بدأت تظهر وتؤتي ثمارها"، معبراً عن "تقديره للأساتذة والهيئات التدريسية والأمهات والآباء، الذين أسهموا بشكل مباشر في رعاية الطلبة المتفوقين، وتقديم كل العون والدعم لهم".

ووفقاً للبيان، اطلع رئيس مجلس الوزراء، على "مشاكل الطلبة ومتطلباتهم، ووجه بتشكيل لجنة بعضوية مستشاري رئيس مجلس الوزراء لمتابعة هذه الطلبات، وتقديم ما يمكن من تسهيلات وتذليل للعقبات، وفق كامل صلاحيات السيد رئيس مجلس الوزراء".

المصدر: بغداد اليوم