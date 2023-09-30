رئيس الوزراء: العراق بات على المسار الصحيح

2023-09-30 19:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن العراق بات على المسار الصحيح وأن جهود من يعملون ليل نهار بدأت تظهر وتؤتي ثمارها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كرّم الطلبة الأوائل والمتفوقين من خريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وذلك خلال حفل تكريم أقيم في العاصمة بغداد".وأعرب، في حديث إلى الطلبة بحسب البيان، عن" تقييمه العالي وتثمينه منجزهم الدراسي، وتفوقهم"، واصفاً ما قدموه من إنجاز بأنه" نتاج صبرٍ وتفانٍ من الطلبة وعوائلهم وصولاً إلى حصاد النتائج المشرّفة".وأشار إلى" الاستراتيجية الوطنية للتعليم التي كانت إحدى نتائجها تخصيص 5 آلاف بعثة دراسية في تخصصات مهمة ونادرة، تحتاج إليها حركة التنمية وتطوير البنى التحتية وستكون فرصة لكل المتفوقين والطلبة الأوائل، وفق ما يستهدفه البرنامج الحكومي".وبيّن السوداني، أن" هذا التفوق يعد أملاً تعتمد عليه الحكومة في تعزيز بناء الدولة، التي يطمح لها كل عراقي غيور"، مؤكداً، أن" العراق بات على المسار الصحيح، وأن جهود من يعملون ليل نهار بدأت تظهر وتؤتي ثمارها".وعبّر السوداني عن" تقديره للأساتذة والهيئات التدريسية والأمهات والآباء، الذين أسهموا بشكل مباشر في رعاية الطلبة المتفوقين، وتقديم كل العون والدعم لهم".واطلع على" مشاكل الطلبة ومتطلباتهم، ووجه بتشكيل لجنة بعضوية مستشاري رئيس مجلس الوزراء لمتابعة هذه الطلبات، وتقديم ما يمكن من تسهيلات وتذليل للعقبات، وفق كامل صلاحيات السيد رئيس مجلس الوزراء".