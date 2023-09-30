الشيخ الخزعلي: الحكومة ماضية بتحقيق آمال الشعب

2023-09-30 19:45:04 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، أن الحكومة ماضية بتحقيق آمال الشعب.وقال الشيخ الخزعلي في كلمة له خلال المؤتمر الانتخابي لتحالف "نبني"، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" العراق شهد بتأريخه أقدم الحضارات وأول تجربة دولة نجح العراقيون بتأسيسها، ولقد شاهدنا التجارب القاسية التي مر بها شعبنا إبان النظام البعثي المقبور، واستطاع العراقيون المجاهدون الشرفاء أن يسطروا أروع الانتصارات على الإرهاب".وبين، أن" أعداء العراق أرادوا استهداف البنى التحتية للبلاد لكن العراقيين استطاعوا التصدي للمحن كافة، ونحن الآن في أحسن حال وكل التباشير موجودة والحكومة ماضية بتحقيق أمال الشعب".وأضاف، أن" شعبنا تحمل الكثير خلال هذه الفترة وعلينا تقديم كل ما يستحقه من خدمة وفاء له، فالمهمة الأولى على الجميع أن تكون هناك إضافة حقيقية بالانتخابات المحلية المقبلة"، مؤكداً، أن" مشروع تحالف نبني ليس كلمات إنشائية وعلينا تحويل البرنامج الانتخابي إلى واقع ملموس".