المالكي: جميع المراهنات على تأجيل موعد الانتخابات فاشلة

2023-09-30 19:45:04 - المصدر: واع

بغداد- واع- وسام الملاأكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، أن كل المراهنات على تأجيل موعد الانتخابات المحلية فاشلة.وقال المالكي في كلمة له خلال احتفالية انطلاق الماكنة الانتخابية للائتلاف وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" كل المراهنات على تأجيل موعد الانتخابات و التحشيد على عدم الإقبال على صناديق الاقتراع هي مراهنات فاشلة".وأضاف،" نراهن على الشعب ووعيه وقراره الوطني المستقل لإفشال خطط التأجيل والمقاطعة وستكون لهم مشاركاتهم لقول كلمتهم"، مبيناً، أنه" من يريد تغيير الواقع عليه المشاركة في الانتخابات وأن إرادة المواطنين هي الركيزة الأساسية في بناء النظام الحالي والتأسيس للنظام الديمقراطي".وبين، أن" رأي الجماهير هو السلم الذي يرتقي بطبقة سياسية وجماعة متصدية وينزل بأخرى من السلطة إذا لم تكن على مستوى المسؤولية"، مبينا، أنه" من يتحدث عن إلغاء أو تأجيل الانتخابات يجهل أنها استحقاق دستوري وجماهيري وتعطيل الانتخابات وحل المجالس يعد تعطيلاً لأحد أركان الديمقراطية".