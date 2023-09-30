السيتي يتعثر أمام وولفرهامبتون في الدوري الانكليزي

2023-09-30 19:45:47 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ الحق وولفرهامبتون الخسارة الأولى بضيفه حامل اللقب مانشستر سيتي (2-1) مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الانكليزي الممتاز.

وأحرز ثنائية وولفرهامبتون كل من مدافع مانشستر سيتي روبن دياز (13 بالخطأ في مرماه) وهوانج هي تشان (66)، فيما أحرز جوليان ألفاريز هدف السيتي الوحيد (58).

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة، وباتت صدارته مهددة من قبل ليفربول (16) الذي يواجه توتنهام لاحقا، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 7 نقاط.

وتمكن وولفرهامبتون من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة عشرة، عندما بذل بيدرو نيتو مجهودا مضاعفا، ليخترق من الناحية اليمنى، قبل أن يمرر عرضية أمام المرمى، أكملها المدافع روبن دياز بطريق الخطأ في مرمى فريق مانشستر سيتي.

وتمكن سيتي من معادلة النتيجة في الدقيقة 58، عندما نفذ ألفاريز ركلة حرة فوق الحائط البشري، لتستقر مقوسة في شباك وولفرهامبتون.

واستعاد وولفرهامبتون أفضليته بعدها بلحظات، عندما ارتدت محاولة هوانج هي تشان إلى ماثيوس كونيا، فأعادها الأخير إلى المهاجم الكوري الجنوبي الذي سدد الكرة في الشباك.