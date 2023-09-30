وفد أمني يصل ذي قار لبحث الملف الأمني والنزاعات العشائرية

2023-09-30 19:50:04 - المصدر: واع

بغداد- واعوصل وفد أمني، اليوم السبت، إلى محافظة ذي قار لبحث الملف الأمني والنزاعات العشائرية في قضاء الإصلاح.وقالت محافظة ذي قار في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" محافظ ذي قار محمد هادي الغزي استقبل وفدا أمنيا رفيعا من قيادة العمليات المشتركة برئاسة الفريق الركن جعفر البطاط وعدد من كبار القادة الأمنيين"وأكد المحافظ بحسب البيان، أن" الوفد وصل المحافظة بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لبحث الملف الأمني والنزاعات العشائرية في قضاء الإصلاح".وأشار، إلى أن" أعضاء الوفد اطلعوا على تفاصيل الوضع الأمني هناك وعلى إجراءات الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة لضبط الأمن والاستقرار في القضاء"، معربا عن" تثمينه لاهتمام الحكومة الاتحادية في بغداد وحرصها على دعم المحافظة في الملف الأمني".