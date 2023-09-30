2023-09-30 20:00:05 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ بعد ساعات يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في العراق، وفيما تعد بداية أي عام دراسي مليئة بالمشاكل والصعوبات، سيكون هذا العام مختلفا، بسبب حل بعض المشاكل القائمة منذ سنوات، لكن بالمقابل هناك بعض الأزمات مستمرة منها الدوام المزدوج وتطوير المناهج وقدرات الكوادر التدريسية. وخلال الأشهر القليلة الماضية، اتجهت الحكومة إلى بذل […]

ظهرت المقالة العام الدراسي الجديد.. هل سيكون مثقلا بالأزمات أيضا؟ أولاً على ايرث نيوز.