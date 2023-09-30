2023-09-30 20:00:05 - المصدر: ايرث نيوز

تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، وبمتابعة السيد وزير الدفاع، باشرت طائرات القوة الجوية بنقل مصابي حادثة الحمدانية، والذين تعرضوا الى إصابات بليغة، من العراق الى مطار أسطنبول في تركيا، بغية نقلهم بعدها الى المستشفيات التركية لغرض تلقي العلاج اللازم، هذا وقد بلغ عدد المصابين الذين تم نقلهم (٩) مصابين.

ظهرت المقالة العراق ينقل عدداً من مصابي حادثة الحمدانية الى تركيا لتلقي العلاج أولاً على ايرث نيوز.