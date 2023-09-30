2023-09-30 20:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس رابطة مشجعي القوة الجوية ضياء سمير “أبو برير”، أن سفر فريق “الصقور” تعرقل بطريقة مقصودة. وأوضح “أبو برير” في تدوينة على “فيسبوك” إن “إدارة القوة الجوية رتبت جميع الأمور وحصلت على الموافقات الرسمية للسفر إلى أوزباكستان”. وأضاف “أشخاص عرقلوا سفر الصقور إلى أوزباكستان بطريقة مقصودة كي يتشمتوا بإدارة القوة الجوية وهم […]

ظهرت المقالة رئيس رابطة مشجعي الجوية: أشخاص عرقلوا سفر الفريق بطريقة مقصودة أولاً على ايرث نيوز.