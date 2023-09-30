2023-09-30 20:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن الإطاحة بناقل المنتوجات النفطية ومجند بصفوف داعش في محافظة الأنبار. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بعمليتين نوعيتين منفصلتين وجهد استخباري مميز، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة الى الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللوائين (38 و 39)، تم نصب كمينين […]

ظهرت المقالة الاستخبارات تطيح بإرهابيين في الأنبار أولاً على ايرث نيوز.