حقل غرب القرنة 1: خطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 320 ألف برميل

2023-09-30 20:35:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت إدارة حقل غرب القرنة 1 النفطي شمالي البصرة، عن خطة لرفع الطاقة الإنتاجية لمحطة العزل السابعة إلى 320 ألف برميل يومياً بحلول عام 2025.وذكر مسؤول شعبة المحطة السابعة في الحقل، عبد الله جميل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" محطة العزل السابعة بدأت بالإنتاج الفعلي عام 1998 حيث كانت تنتج 50 ألف برميل يومياً، ثم تطورت وأصبحت تنتج 165 ألفا ثم 170 ألف برميل يومياً".وأضاف،" وتبلغ السعة الإنتاجية الكلية للمحطة، حوالي من 240 إلى 250 ألف برميل يومياً والإنتاج الحالي يمثل 78% فقط من السعة الإنتاجية الكلية، وبانتظار أن ترتفع بإضافة بعض الآبار والمعدات الجديدة".وتابع، أنه" من المخطط أن ترتفع طاقة الإنتاج للمحطة إلى 320 ألف برميل يومياً بحلول عام 2025، وذلك بعد الانتهاء من مشروع الـ (OT2)".