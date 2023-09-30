بعمليتين منفصلتين.. الإطاحة بمتهمين اثنين بالإرهاب في الأنبار

2023-09-30 21:20:04 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الإطاحة بمتهمين اثنين بالإرهاب في محافظة الأنبار.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" بعمليتين نوعيتين منفصلتين وجهد استخباري مميز، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواءين ( ٣٨ و ٣٩ )، تم نصب كمينين محكمين في مدخل سيطرة الصقلاوية وقرية العصرية، أسفرا عن إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في ناحيتي الصقلاوية والحبانية".وأضاف البيان، أن" أحدهما كان يعمل بصفة ناقل وبائع للمنتوجات النفطية داخل المحافظة والآخر مجند في صفوف العصابات الإرهابية، وقد جرى تسليمهما إلى جهات الطلب أصولياً".