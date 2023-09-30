رئاسة البرلمان تصدر عدة توصيات حول فاجعة الحمدانية

2023-09-30 21:35:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأصدرت رئاسة البرلمان، اليوم السبت، عدة توصيات حول فاجعة الحمدانية.وذكرت الرئاسة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل عدداً من ممثلي ذوي ضحايا فاجعة الحمدانية في مبنى المجلس"، مجددا،" عزاءه بضحايا حادث الحريق الأليم".وأكد الحلبوسي،" وقوف مجلس النواب إلى جانب ذوي الضحايا"، مشيراً، إلى أنه" تم التصويت اليوم على قرار تضمَّن عدداً من الفقرات لدعمهم، وستتم متابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة"، حيث قرَّر المجلس:أولا- التوصية للحكومة" لتعويض المصابين وذوي ضحايا الفاجعة ماديا ومعنويا".ثانيا- توصية الحكومة" باتخاذ ما يلزم لعلاج المصابين داخل وخارج العراق".ثالثا- تتولى الحكومة" تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتلبية متطلبات ما تضمنته الفقرات أولا وثانيا من موازنة الطوارئ أو من موازنة وزارة الصحة حسب وجهة نظر الحكومة".رابعا- التوصية لمجلس الوزراء "لإعادة إرسال مشاريع القوانين التي نصت على تعويض ضحايا مثل هكذا حوادث، وتضمين هذه المشاريع ضحايا فاجعة الحمدانية بالإضافة إلى الكوارث الأخرى التي حدثت خلال الفترة السابقة".خامسا- على الحكومة "اتخاذ ما يلزم لمنع حدوث مثل هكذا حوادث مستقبلا، وعدم منح الموافقات بإنشاء قاعات للاجتماعات والمناسبات إلا بعد التثبت من استيفاء هذه الأماكن متطلبات السلامة".سادسا- التوصية إلى مجلس القضاء الأعلى "لتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية".سابعا- على لجنة الأمن والدفاع ولجنة الصحة والبيئة ولجنة الشهداء والضحايا والمفصولين السياسيين "تشكيل لجنةٍ مجتمعين، وتُعرض توصياتهم على المجلس".