2023-09-30 21:35:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال المدير الفني لفريق روما الإيطالي، يوم السبت، إنه رفض عرضا ضخما في الصيف الماضي لمغادرة ناديه، لكن رفضه جاء بعدما قطع وعداً للاعبين والجماهير والإدارة بالبقاء بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وأضاف مورينيو، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فروسينوني، غدا الأحد، في الدوري الإيطالي: "نريد الفوز ويجب أن ننتصر، وألا نبحث عن المزيد من الأعذار".

ويقع روما في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط بعد مرور 6 جولات.

وعن الانتقادات التي ينالها مؤخرا في ظل المستوى المتراجع للفريق، قال: "أخبرت اللاعبين خلال نهائي الدوري الأوروبي أنني سأبقى وبعدها أخبرت المشجعين أيضا، ثم بعد يومين أو ثلاثة، التقيت رئيس النادي ووعدته بأنني سأبقى".

وتابع: "خلال الصيف الماضي تلقيت أكبر عرض عمل جنوني حصل عليه مدرب في تاريخ كرة القدم ورفضته، لأنني أعطيت كلمتي للاعبين والجماهير وفريدكين".

وأردف: "أعطيت كلمتي للنادي وسأحترمها حتى نهاية الموسم، أنا هنا للقتال كل يوم من أجل اللاعبين ومالكي النادي والجماهير.. شخص واحد فقط يمكنه أن يخبرني أن أرحل قبل نهاية عقدي وهو المالك فريدكين، وإذا لم يخبرني بذلك، فأنا هنا حتى 30 حزيران/ يونيو 2024".