مخاطبة لهيئة النزاهة: بناية جديدة في احدى الجامعات غير مطابقة للمواصفات وتهدد الحياة (وثيقة)

2023-09-30 21:40:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب النائب كاظم الفياض، اليوم السبت (30 ايلول 2023)، عن مخاطبته هيئة النزاهة الاتحادية بسبب وجود خلل في مواصفات وشروط سلامة احدى البنايات في جامعة سومر بمحافظة ذي قار.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فأن الفياض طالب النزاهة بالتحقيق ومحاسبة المقصرين فيما يخص العمل الجاري في انشاء البناية الجديدة لكلية العلوم لجامعة سومر، كون العمل غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفنية.





المصدر: بغداد اليوم



