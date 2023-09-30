عرب كركوك يرسمون خارطة طريق لحل إشكالية عودة البارتي: لامانع باستثناء المقر القديم

2023-09-30 21:40:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-كركوك

أكد النائب السابق والقيادي بتحالف عروبة ياسين العبيدي، اليوم السبت (30 ايلول 2023)، أن عرب كركوك لا يعارضون عودة الحزب الديمقراطي إلى المحافظة، بل يرفضون عودة الحزب الى مقره القديم واخراج الجيش العراقي، خصوصا وان عرب المحافظة لديهم ذكريات سيئة مع هذا المقر.

وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "معارضة عرب كركوك لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني محصورة بمقر العمليات المشتركة، ولا يمكن في أي بلد من بلدان العالم أن يتم إخراج الجيش من مكان وإسكان حزب بدلا عنه".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي العمل السياسي والانتخابي في كركوك ومعارضتنا تتمثل في رفض العودة للمقر المتقدم للعمليات المشتركة كون هذا المقر لنا ذكريات سيئة معه، وأيضا هو محل خلاف، كون الأرض تابعة لوزارة النفط، ولا مشكلة بعودته لباقي المقرات في كركوك".

وقبل اسابيع شهدت محافظة كركوك احداث دامية ادت لمقتل 4 اشخاص واصابة 15 اخرين، بعد خروج تظاهرات من قبل انصار الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك مناهضة لاعتصام العرب امام المقر المتقدم قيادة العمليات المشتركة الرافض لتسليم المقر الى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سلب من الحزب عام 2017 عندما شن رئيس الوزراء حيدر العبادي عملية عسكرية ادت لاخراج الاحزاب الكردية من مقراتها في كركوك.