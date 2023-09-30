إيزابيل بنيامين ماما اشوري.. كاتبة آشورية "وهمية" تثير الجدل في العراق

2023-09-30 22:10:32 - المصدر: إيزابيل بنيامين

كربلاء، العراق -- أثارت الكاتبة الآشورية إيزابيل بنيامين ماما اشوري جدلاً واسعاً في العراق، بعد أن تبين أنها شخصية وهمية.

وكانت بنيامين قد اشتهرت بنشر مقالات حول شؤون الآشوريين في العراق، والتي كانت تحظى باهتمام من قبل وسائل الإعلام والرأي العام.

ولكن في الآونة الأخيرة، ظهرت شكوك حول شخصية بنيامين، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن مقالاتها ليست سوى إعادة صياغة لمقالات أخرى، وأنها لم تكن تمتلك أي صلة بالمجتمع الآشوري في العراق، ولا سيما بعدما قالت إن حريق الحمدانية وقع "بسبب الكحول".

وبعد إجراء تحقيقات موسعة، تبين أن بنيامين هي شخصية وهمية، وأنها في الواقع كاتب مجهول الهوية ينشر مقالاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحد الناشطين "ايزابيل بنيامين ماما اشوري هي في الحقيقة أسم وهمي... من خلال اختلاق أسم وهمي لكاتبة مسيحية تدعي الإنصاف والتجرد".

وتسبب هذا الأمر في صدمة كبيرة لدى الكثير من القراء، الذين انخدعوا بشخصية بنيامين، واعتبروها مصدراً موثوقاً للمعلومات.

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وطالب بعض الناشطين بضرورة التحذير من شخصية بنيامين، وعدم الانجرار وراء ما تكتب، خاصة أن الكثير من المصادر اعتمدت مقالاتها.

وقال أحد الناشطين: "لا يجب أن ننجر وراء كل ما نقرأه على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة إذا كان من أشخاص مجهولين الهوية".

وأضاف: "يجب أن نتحقق من المعلومات قبل نشرها، حتى لا نساهم في نشر الأخبار الكاذبة".

وفيما يلي بعض النصائح لتجنب الوقوع في فخ الشخصيات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي:

تحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.

ابحث عن معلومات من مصادر موثوقة.

كن على دراية بالعلامات التي تدل على أن الحساب وهمي.

وتشمل هذه العلامات عدم وجود معلومات شخصية عن الحساب، أو وجود عدد كبير من المتابعين في فترة قصيرة، أو نشر محتوى متكرر أو غير منطقي.

هاجم الذي يحمل اسم "إيزابيل بنيامين"، سياسيي الأقلية الآشورية في العراق، بسبب مطالبتهم بإعلان قتلى حريق قاعة الأفراح في الحمدانية "شهداء".

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وقالت بنيامين في مقالة نشرته بعد الحادث بوقت قصير، إن حريق الحمدانية كان حادثا مأساويا، تسبب في مقتل أكثر من 300 شخص، بينهم شباب ونساء وأطفال.

وأضاف صاحب الاسم أن سبب الحريق هو إهمال صاحب القاعة، الذي وضع كميات كبيرة من الكحول في وسط القاعة، مما أدى إلى اشتعالها بسرعة هائلة.

وأشار إلى أن بعض السياسيين الآشوريين يحاولون استغلال الحادث سياسيا، من خلال مطالبتهم بإعلان القتلى "شهداء".

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