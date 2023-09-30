ريال مدريد ينتزع الصدارة من برشلونة عبر بوابة جيرونا

2023-09-30 22:20:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن ريال مدريد، من التغلب على جيرونا، بثلاثة أهداف دون رد، في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتيليفي.

جيرونا بدأ المباراة بكل قوته، وهدد مرمى ريال مدريد بعد مرور أربع دقائق فقط، برأسية قوية من تسيانكوف، ولكن القائم الأيمن تعاطف مع الميرينجي، واستمر التعادل السلبي.

وجاء الرد السريع من لاعبي ريال مدريد في الدقيقة 18، بتمريرة سحرية من بيلينجهام وصلت إلى خوسيلو الذي قابلها بتسديدة قوية سكنت الشباك، ليعلن عن الهدف الأول في المباراة.

واستمر طوفان هجمات ريال مدريد، بحثًا عن الهدف الثاني، الذي جاء سريعًا في الدقيقة 22، بعد ركنية لعبها توني كروس، وقابلها تشاوميني برأسية قوية في مرمى أصحاب الأرض.

وحاول لاعبو جيرونا العودة إلى اللقاء، وتقليص الفارق ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى ريال مدريد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي بهدفين.

واستسلم لاعبو جيرونا للنتيجة في الشوط الثاني، وسيطر ريال مدريد على مجريات اللعب مع انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة تقريبًا، أرسل خوسيلو تمريرة إلى بيلينجهام، الذي استغلها وسدد تسديدة قوية سكنت منتصف مرمى جيرونا لتعلن عن الهدف الثالث للميرينجي.