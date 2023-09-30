التقاعد تحدد موعد إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول

2023-09-30 22:35:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية اليوم السبت (30 ايلول 2023)، إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الأول يوم غد الأحد.



وقال معاون رئيس هيئة التقاعد الوطنية حسام عبد الستار في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "الهيئة ستطلق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الأول يوم غد الأحد".



ودعا عبد الستار "المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية إلى مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم".

المصدر: الوكالة الرسمية