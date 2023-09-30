2023-09-30 22:40:04 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ اعلن رئيس تحالف العزم، النائب مثنى السامرائي، اليوم السبت، عن اس استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني على رفع السياج الامني عن مدينة سامراء. وقال السامرائي في بيان تلتقه “إيرث نيوز” اننا “نسعى لجعل سامراء مدينة نموذجية من خلال تغيير واقع حال المدينة، وهذا سيتحقق بدعم اهالي المدينة في الانتخابات […]

ظهرت المقالة رئيس تحالف العزم يعلن استحصال موافقة السوداني على رفع السياج الامني عن سامراء أولاً على ايرث نيوز.