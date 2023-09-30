100 فرصة عمل في الجبال ميديا
100 فرصة عمل في الجبال قدّم اليوم! مراسلون من جميع المحافظات العراقية: لتغطية الأخبار
منسق المراسلين: إدارة شبكة المراسلين
مدير مواقع التواصل الاجتماعي: وضع الاستراتيجيات وإدارة التواجد عبر الإنترنت
محررو محتوى: إنشاء وتحرير محتوى رقمي عالي الجودة
باحثون وصناع محتوى: للبحث وخلق محتوى تفاعلي
مدير المجتمع الرقمي: للتفاعل مع المتابعين على مختلف المنصات
مترجمون وكوبيرايترز: لكتابة محتوى تسويقي وضمان الجودة اللغوية والترجمة
كاتب سيناريوهات: لكتابة نصوص مقاطع الفيديو والاسكتشات
مراقب ومحلل بيانات: لمتابعة ترندات التواصل الاجتماعي وتحليل المعلومات
منتجون: لتصميم وإدارة إنتاج المحتوى
محررو الفيديو: لتحرير وتحسين جودة محتوى الفيديو
مصمم جرافيك وصناعة الرسوم المتحركة: لتصميم أصول مرئية ورسوم متحركة
مصورون: لالتقاط محتوى بصري مميز
متخصص IT: لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات
أرسل سيرتك الذاتية مع المسمى الوظيفي على العنوان التالي:
jobs@aljeebal.com