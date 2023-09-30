100 فرصة عمل في الجبال ميديا

2023-09-30 23:04:28 - المصدر: الجبال ميديا

100 فرصة عمل في الجبال قدّم اليوم! مراسلون من جميع المحافظات العراقية: لتغطية الأخبار

منسق المراسلين: إدارة شبكة المراسلين

مدير مواقع التواصل الاجتماعي: وضع الاستراتيجيات وإدارة التواجد عبر الإنترنت

محررو محتوى: إنشاء وتحرير محتوى رقمي عالي الجودة

باحثون وصناع محتوى: للبحث وخلق محتوى تفاعلي

مدير المجتمع الرقمي: للتفاعل مع المتابعين على مختلف المنصات

مترجمون وكوبيرايترز: لكتابة محتوى تسويقي وضمان الجودة اللغوية والترجمة

كاتب سيناريوهات: لكتابة نصوص مقاطع الفيديو والاسكتشات

مراقب ومحلل بيانات: لمتابعة ترندات التواصل الاجتماعي وتحليل المعلومات

منتجون: لتصميم وإدارة إنتاج المحتوى

محررو الفيديو: لتحرير وتحسين جودة محتوى الفيديو

مصمم جرافيك وصناعة الرسوم المتحركة: لتصميم أصول مرئية ورسوم متحركة

مصورون: لالتقاط محتوى بصري مميز

متخصص IT: لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات

أرسل سيرتك الذاتية مع المسمى الوظيفي على العنوان التالي:

jobs@aljeebal.com