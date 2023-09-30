2023-09-30 23:40:25 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قرر نادي القوة الجوية الرياضي، السفر إلى أوزباكستان عبر طائرة مدنية بعد تلقيه رفضاً بالسفر عبر طائرة حربية. وقال مصدر في النادي في حديث خص به “ايرث نيوز” إن “كل المساعي لنقل وفد نادي القوة الجوية الى اوزبكستان عبر طائرة عسكرية باءت بالفشل لعدم حصول موافقة من السلطات الاذرية للمرور عبر سمائها بسبب […]

ظهرت المقالة القوة الجوية يرضخ ويقرر السفر إلى أوزباكستان بطائرة مدنية أولاً على ايرث نيوز.