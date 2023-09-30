2023-09-30 23:40:25 - المصدر: ايرث نيوز

في حادثة غريبة، حوّل رجل في العقد الثامن من العمر، ينتمي لليمين المتطرف، مصيدة فئران إلى سلاح فتاك، وهدد ألمانيا بـ”هجمات”. واقتحمت الشرطة، الخميس الماضي، منزل رجل يبلغ من العمر 73 عامًا في منطقة صغيرة في كيرفورت (ساليكريس)، في ولاية ساكسونيا أنهالت، وفق ما أعلنته السلطات السبت. ووفقا للمحققين، فإن الرجل المنتمي لليمين المتطرف صنع […]

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