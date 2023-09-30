شفق نيوز تنشر نتائج التحقيق الخاصة بحريق زفاف الحمدانية

2023-09-30 23:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، يوم السبت، عن نتائج التحقيق في حادث حريق قاعة زفاف الحمدانية بمحافظة نينوى.

وخلال حفل زفاف ليل الثلاثاء-الأربعاء، نشب حريق في قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى في شمال العراق، مخلفا مئة وأربعة قتلى من ضمنهم ثلاث وأربعون جثة مجهولة الهوية غير متعرف عليها، بالإضافة إلى خمسة أشلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المسؤولة عن التحقيق في حادثة الحمدانية انهت اعمالها وسلمت النتائج الى وزير الداخلية الذي سيعلن يوم غد اسباب الحادثة".

واوضح ان "النتائج اكدت ان الحادثة لا يوجد بها اي عنصر جنائي وان الالعاب النارية والسندويج بنل وراء الحادث".

ولفت المصدر الى ان "القاعة تخلو من اجراءات السلامة ولا توجد اي مخارج للطوارئ".