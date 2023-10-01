مصدر يستبق مؤتمر الشمري ويكشف نتائج التحقيق في فاجعة الحمدانية

2023-10-01 00:20:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، نتائج التحقيق بحادثة الحريق في قاعة الاعراس بالحمدانية.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المسؤولة عن التحقيق في حادثة الحمدانية انهت اعمالها وسلمت النتائج الى وزير الداخلية الذي سيعلن يوم غد اسباب الحادثة".

وأضاف أن "النتائج اكدت ان الحادثة لا يوجد بها اي عنصر جنائي"، مبيناً أن "الالعاب النارية والسندويج بنل هما السببين الرئيسيين للحادثة".

وتابع أن "القاعة تخلو من اجراءات السلامة ولا توجد اي مخارج للطوارئ".

وكان حفل زفاف بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق قد تحول إلى كارثة ليلة الأربعاء (27 ايلول 2023)، بعدما شب حريق هائل في القاعة، وتسبب بمصرع 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين. بحسب بيانات جهات حكومية.





المصدر: بغداد اليوم