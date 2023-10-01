أنشيلوتي ينصح إدارة الميرنجي بالتعاقد مع لاعب إنتر ميلان

2023-10-01 07:50:03 - المصدر: واع

متابعة – واعنصح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إدارة الميرنجي بالتعاقد مع لاعب إنتر ميلان، خلال الفترة المقبلة.وبحسب شبكة "ديفينسا سينترال" الإسبانية، فإن فيدريكو ديماركو، ظهير أيسر إنتر ميلان، يحظى بإعجاب كارلو أنشيلوتي.ويعتبر ديماركو واحدا من أفضل الأظهرة في العالم حاليا، وساهم بقوة في تأهل إنتر لنهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي ، ومع ذلك، فإن إدارة ريال مدريد توجه اهتمامها صوب الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ.وأوضحت الشبكة، أنه بالنسبة لأنشيلوتي، فإنه "يفضل ظهير إنتر على لاعب البايرن".ويحتاج ريال مدريد لظهير أيسر جديد، مع اقتراب رحيل الفرنسي فيرلاند ميندي، الذي يعاني من الإصابات.جدير بالذكر أن عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن توليه قيادة منتخب البرازيل، بدءا من الصيف المقبل.