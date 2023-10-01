الحلبوسي يهنئ ببدء العام الدراسي الجديد

2023-10-01 08:40:08 - المصدر: واع

بغداد- واعهنئ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم الأحد الطلبة والأسرة التربوية ببدء العام الدراسي الجديدوذكر الحلبوسي في منشور له على منصة (x) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "مع بداية العام الدراسي نهنئ أبناءنا الطلبة الأحبة والأسرة التربوية، وتمنياتنا لهم بعام دراسي جديد مليء بالجد والنجاح."