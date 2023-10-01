الحلبوسي يهنئ ببدء العام الدراسي الجديد
2023-10-01 08:40:08 - المصدر: واع
بغداد- واع
هنئ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم الأحد الطلبة والأسرة التربوية ببدء العام الدراسي الجديد
وذكر الحلبوسي في منشور له على منصة (x) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "مع بداية العام الدراسي نهنئ أبناءنا الطلبة الأحبة والأسرة التربوية، وتمنياتنا لهم بعام دراسي جديد مليء بالجد والنجاح."
هنئ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم الأحد الطلبة والأسرة التربوية ببدء العام الدراسي الجديد
وذكر الحلبوسي في منشور له على منصة (x) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "مع بداية العام الدراسي نهنئ أبناءنا الطلبة الأحبة والأسرة التربوية، وتمنياتنا لهم بعام دراسي جديد مليء بالجد والنجاح."