مشاجرة مع النائب السابق كاظم الصيادي تنتهي بنقله إلى المستشفى وسط بغداد

2023-10-01 08:41:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، بأن مجهولين انهالوا بالضرب على النائب السابق في البرلمان عن محافظة واسط كاظم الصيادي وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، بأن" مشاجرة جرت بين الصيادي وعدد من الأشخاص (لم تعرف هويتهم) في ساحة عقبة بن نافع وسط العاصمة بغداد، في وقت متأخر من ليل السبت، اصيب على إثرها الصيادي بكدمات في مناطق من جسده".

وأكمل المصدر، بأنه" تم نقل الصيادي إلى مستشفى ابن سينا وسط العاصمة، فيما بادر إلى تسجيل شكوى لدى مركز الشرطة بحق الأشخاص المعتدين".

وأشار إلى، أن" ما تم تداوله بوجود محاولة اغتيال غير صحيح، ولم يتم استخدام أي نوع من الأسلحة النارية خلال المشاجرة، التي انتهت بنقل الصيادي إلى المستشفى لتلقي العلاج".