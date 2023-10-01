برئاسة الأعرجي .. وفد أمني يزور طهران لإستكمال تنفيذ الإتفاق الأمني

2023-10-01 08:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يجري وفد أمني عراقي رفيع ، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران بهدف استكمال تنفيذ الإتفاق الأمني المبرم بين البلدين والذي يتضمن نزع أسلحة المجموعات والأحزاب الكوردية المعارضة للنظام الإيراني و المتواجدة على أرض إقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن الأخير توجه إلى طهران على رأس وفد أمني لاستكمال تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وايران، وذلك بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويضم الوفد ايضا وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، ومجموعة من المسؤولين الأمنيين والحكوميين العراقيين.