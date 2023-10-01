2023-10-01 08:55:07 - المصدر: واع

متابعة – واعتمكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، من قيادة فريقه للفوز على ساليرنيتانا (4-0)، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.لاوتارو جلس على مقاعد البدلاء بأوامر من مدربه سيموني إنزاجي الذي فضل منحه قسطا من الراحة، قبل أن يشارك في الدقيقة 55 بدلا من أليكسيس سانشيز، بينما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي، وعقب مشاركته بدقائق، تمكن القناص الأرجنتيني من تسجيل 4 أهداف متتالية، قاد بها النيراتزوري لفوز عريض.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لاوتارو هو أول لاعب يتمكن من تسجيل 4 أهداف بعد مشاركته كلاعب بديل بالدوري الإيطالي، وذلك منذ عصر احتساب الفوز ب3 نقاط أي منذ موسم (1994-1995).بهذا الانتصار، استعاد إنتر صدارة ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 18 نقطة بالتساوي مع غريمه ميلان الذي تراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف.