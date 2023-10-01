كوريا الشمالية: تحالفات “الناتو” ورم سرطاني يهدد النظام الدولي

2023-10-01 09:10:27 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعتبرت كوريا الشمالية أن “الناتو” والتحالف العسكري غير الرسمي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، ورم سرطاني يهدد النظام الدولي. وجاء في بيان صدر عن نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشون إيل، نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: “التحالف العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، يظهر بوضوح النوايا العدائية تجاه كوريا […]

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