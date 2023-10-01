التوصل لاتفاق في الشيوخ الأميركي لتجنب الإغلاق الحكومي

2023-10-01 09:10:27 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك تشومر، التوصل لاتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب مشروعا مؤقتا للموازنة، قبل ساعات من انقضاء أجل التمويل الحالي. ومرر مجلس النواب الأميركي مشروع القرار المؤقت لمدة 45 يوما لتجاوز الإغلاق الحكومي. وأحيل النص الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 على […]

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