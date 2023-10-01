2023-10-01 09:10:27 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أثار قرار عدم احتساب هدف لفريق ليفربول أمام توتنهام هوتسبير بداعي التسلل، مساء السبت، غضبا كبيرا في صفوف طاقم وجماهير “الريدز”. وخلال لقاء قمة الجولة بين ليفربول وتوتنهام، ألغى حكم اللقاء هدفا بدا صحيحا، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الشوط الأول. ومرر النجم المصري محمد صلاح تمريرة دقيقة إلى زميله […]

ظهرت المقالة الهدف الملغي.. رابطة الحكام تبرّر ومدرب ليفربول يردّ أولاً على ايرث نيوز.