2023-10-01 09:10:27 - المصدر: ايرث نيوز

وقعت مشاجرة بين النائب السابق كاظم الصيادي وعدد من الأشخاص داخل ساحة عقبة بالكرادة، حيث تطورت المشاجرة دون أن يتم استخدام الأسلحة النارية. وقد أسفرت هذه المشاجرة عن إصابة النائب السابق كاظم الصيادي ببعض الكدمات. وفيما تم نقل النائب السابق إلى مستشفى ابن سينا على الفور لتلقي العلاج اللازم، تشير المعلومات التي حصلت عليها “ايرث […]

ظهرت المقالة بعد نقله للمستشفى.. هل تعرض “كاظم الصيادي” لاغتيال؟ (صور) أولاً على ايرث نيوز.