2023-10-01 10:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ هنىء رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الطلبة والكوادر التدريسية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد. وذكر رشيد في منشور له على منصة (x) تابعته وكالة ايرث نيوز ،”أتقدم بالتهنئة الى أبنائنا وبناتنا الطلبة وذويهم والى الاسرة التعليمية الموقرة، متمنيا لهم عاما دراسيا ناجحا وموفقا. وأضاف أن”‏ان النهوض بالتعليم يعد اولوية لمستقبل مزدهر ينعم […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية: النهوض بالتعليم يعد أولوية لمستقبل مزدهر ينعم فيه بلدنا بالأمن والاستقرار أولاً على ايرث نيوز.