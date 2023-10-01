تقرير: عدد الرؤوس النووية في العالم زاد 136 رأسا خلال عام

2023-10-01 10:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفاد موقع Statista.com نقلا عن رابطة العلماء الأمريكيين، بأن عدد الرؤوس الحربية النووية في العالم ارتفع في الفترة من يناير 2022 وحتى يناير 2023 بواقع 136 رأسا. وذكر التقرير أن الإحصائيات تأخذ في الاعتبار الرؤوس الحربية المنشورة والمخزنة. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في عدد الرؤوس النووية حدثت بشكل رئيسي بسبب الصين وروسيا […]

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