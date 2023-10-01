سلة دجلة الجامعة يستهل مشاركته العربية اليوم بلقاء الأهلي المصري

2023-10-01 10:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيستهل فريق دجلة الجامعة في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد، مشاركته في بطولة الأندية العربية بكرة السلة، التي تستضيف مبارياتها قاعتا الريان والغرافة ارينا في العاصمة القطرية الدوحة، بلقاء الأهلي المصري .ويشارك في بطولة الأندية العربية بنسختها الـ ( 35 ) التي تنطلق اليوم في العاصمة القطرية وتستمر حتى الـ12 من الشهر الحالي بمشاركة 18 نادياً يمثلون 13 دولة عربية تم توزيعهم بين أربع مجاميع ضمت الأولى أندية ( قطر، المحرق البحريني، خدمات البريج الفلسطيني، الكويت) ، وفي المجموعة الثانية ( الاتحاد السكندري المصري، سيب العماني، الأهلي القطري، دينامو اللبناني، اتحاد الجزائر) ، وضمت المجموعــة الثالثة (القادسية الكويتي، وحدة صنعاء اليمني، سلا المغربي، الفتح السعودي)، وفي المجموعة الرابعة أندية (الاتحاد الليبي، دجلة الجامعة العراقي، مجد طنجة المغربي، بيروت اللبناني، الأهلي المصري).