في السليمانية و 3 مناطق أخرى.. تظاهرات للكوادر التربوية وتهديد بالإضراب

2023-10-01 10:50:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

تظاهر المئات من الكوادر التربوية والتعليمية، اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، في مركز مدينة السليمانية وقضاء كفري وكلار وبنجوين للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وذكر مراسل "بغداد اليوم"، إن" المئات من المعلمين والمدرسين فضلا عن الإداريين والكوادر التربوية تظاهروا اليوم، في مدينة السليمانية وكفري وكلار وبنجوين، فيما هددوا بنصب خيم الاعتصام أمام مبنى مديرية التربية في السليمانية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لشهري أب وأيلول".

وأكمل، ان" المتظاهرين هددوا باستمرار الاحتجاج ونصب الخيم أمام مبنى مديرية التربية وتحويل التظاهرة إلى اعتصام في حال لم تنفذ مطالبهم".

المصدر: بغداد اليوم