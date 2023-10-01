2023-10-01 11:11:54 - المصدر: هذا اليوم

بغداد، 1 أكتوبر 2023- تحتفل مجموعة "هذا اليوم" للإعلام، بمرور 14 عاماً على تأسيس موقعها الإلكتروني، في مسيرة حافلة بالتحديات والإنجازات.

بدأت "هذا اليوم" مشوارها بفريق صغير من الصحفيين الطموحين والمطورين، واليوم تعد واحدة من أكثر المنصات الإخبارية زيارة في العراق.

وتلتزم "هذا اليوم" بتقديم الأخبار والمعلومات الموثوقة والمحدثة للجمهور العراقي، وتسعى دائماً إلى تحسين خدماتها وتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور.

وإذ تعرب هذا اليوم عن امتنانها لثقة متابعيها ودعمهم المعنوي على مدار السنوات الماضية، فإنها تتعهد بمواصلة العمل الجاد لتوفير المعلومات الموثوقة ومن شتى المصادر.

تأسست "هذا اليوم" في عام 2009، وبدأت شبكة إخبارية قبل أن تتوسع وتطلق موقعها رسمياً عام 2011، ليكون أكبر خدمة إلكترونية لتجميع الأخبار للشؤون العراقية بثلاث لغات: العربية والكردية والإنجليزية، بالإضافة إلى خدمة أخرى لأخبار الخليج.

وتعتبر "هذا اليوم" واحدة من أكثر المواقع زيارة في العراق، حيث يزورها أكثر من مليون مستخدم شهرياً ويتلقى الموقع أكثر من 50 مليون مشاهدة شهرياً. وتحصل المنصة على عائد من الإعلانات وغير مرتبطة بأي جهة، وهذا ما يجعلها تنال ثقة متابعها وزوارها.

أول من استخدم الذكاء الاصطناعي

تلتزم "هذا اليوم" بتقديم أحدث التقنيات والخدمات للجمهور العراقي، وتفتخر بأنها أول من استخدم الذكاء الاصطناعي في تجميع الأخبار وتصنفيها وتلبية ما يحتاجه المستخدمون بكل سهولة، وتعمل على إطلاق خدمة جديدة لتجميع الأخبار باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وستعتمد خدمة الذكاء الاصطناعي على تقنيات التعلم الآلي لتحليل الأخبار من مصادر مختلفة وتقديمها للجمهور بطريقة منظمة وسهلة الفهم.

تعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في العراق، وستساعد على تقديم أخبار أكثر دقة وسرعة وسهولة للجمهور. ومع ذلك، فإن تطويرها يتطلب جهوداً بشرية وموارد مالية كبيرة. ونتطلع إلى أن يقدم المشتركون لنا الدعم بهذا الصدد لما نوفره لهم من خدمات مجانية.

نستقبل تهانيكم على الإيميل إذا رغبتم في نشرها على الموقع الإلكتروني لـ"هذا اليوم" الإخبارية

hatha.alyoum@gmail.com