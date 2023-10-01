"موفنبيك" فوق القانون في البصرة ومستثنى من حملة العيداني لإزالة التجاوزات (صورة)

2023-10-01 12:15:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد (1 تشرين الأول 2023)، صورة تظهر استثناء أحد الفنادق في محافظة البصرة من حملة ازالة التجاوزات.

وبحسب الناشطين، فأن" فندق "موفنبيك" لم يُشمل بحملة إزالة التجاوزات رغم التجاوز الواضح على الشارع الرئيس وسط المحافظة".

وتساءلوا، هل إنّ بناية الفندق فوق القانون. وعن "سبب عدم شموله بحملة الإزالة التي أطلقها محافظ البصرة أسعد العيداني على المتجاوزين في عموم مناطق المحافظة".





المصدر: بغداد اليوم