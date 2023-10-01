2023-10-01 12:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تحتوي الغيوم على جزيئات من البلاستيك التي بدورها تسبب “هطول الأمطار البلاستيكية”، وفقا لدراسة جديدة. ويخشى العلماء من أن هذه الجزيئات التي يقل حجمها عن 5 ملم، والمعروفة باسم المواد البلاستيكية الدقيقة، يمكن أن تلوث “كل ما نأكله ونشربه تقريبا”. ومن المعروف أن المواد البلاستيكية الدقيقة هي نتيجة وفرة التلوث البلاستيكي الذي يخنق […]

ظهرت المقالة اكتشاف جزيئات بلاستيكية في السحب تهدد بـ”هطول أمطار بلاستيكية” أولاً على ايرث نيوز.