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اكتشاف جزيئات بلاستيكية في السحب تهدد بـ”هطول أمطار بلاستيكية”

اكتشاف جزيئات بلاستيكية في السحب تهدد بـ”هطول أمطار بلاستيكية”
اكتشاف جزيئات بلاستيكية في السحب تهدد بـ”هطول أمطار بلاستيكية”
2023-10-01 12:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تحتوي الغيوم على جزيئات من البلاستيك التي بدورها تسبب “هطول الأمطار البلاستيكية”، وفقا لدراسة جديدة. ويخشى العلماء من أن هذه الجزيئات التي يقل حجمها عن 5 ملم، والمعروفة باسم المواد البلاستيكية الدقيقة، يمكن أن تلوث “كل ما نأكله ونشربه تقريبا”. ومن المعروف أن المواد البلاستيكية الدقيقة هي نتيجة وفرة التلوث البلاستيكي الذي يخنق […]

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