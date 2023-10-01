2023-10-01 12:45:18 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلنت اللجنة التحقيقية في حادث حريق الحمدانية، اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، أن الألعاب النارية كانت السبب الرئيس لاندلاع الحريق، وفيما أشارت إلى أن الحادث كان عرضياً وغير متعمد لكن النيران انتشرت بسرعة وأودت بحياة 107 أشخاص بسبب عدة عوامل ومنها وجود مواد سريعة الاشتعال وعدم وجود باب للطوارئ وحضور 900 في القاعة التي كانت تتسع لـ500 شخص، أوصت بإعفاء ستة مسؤولين