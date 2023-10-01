ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 89% في مزاد البنك المركزي العراقي

2023-10-01 12:55:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 89%، يوم الأحد، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 173 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 192 مليوناً و920 ألفاً و710 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 173 مليوناً و290 ألفاً و710 دولارات مرتفعة بنسبة 89%، عن المبيعات النقدية البالغة 19 مليوناً و630 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها خمسة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفاً، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 63 شركة.