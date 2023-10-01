2023-10-01 13:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واعضمن العراق الفوز بوسام ملون ثانٍ في دورة الالعاب الاسيوية الجارية احداثها في هانغتشو الصينية، وذلك بعد تأهل الملاكم علي قاسم الى الدور نصف النهائي لمنافسات وزن 63 كغم.وتمكن قاسم من الفوز على منافسه (اسكات كولتاييف) من قيرغيزستان بالنقاط وبنتيجة 3-2 ليضمن احدى الميداليات ويتأهل بجدارة الى أولمبياد باريس.وسيواجه علي قاسم في الدور نصف النهائي منافسه من الصين تايبه الذي اقصى بدوره ابرز المرشحين للفوز بالذهب والذي يحمل الجنسية الصينية.وسبق لعلي قاسم ان حقق الفوز على منافسيه من كوريا الجنوبية وباكستان في الادوار السابقة من المنافسات.