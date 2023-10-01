الإضراب العام في السليمانية يدخل أسبوعه الرابع: مستمر الى ان تصرف الرواتب

2023-10-01 13:10:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصل المئات من الموظفين والمعلمين والمحاضرين المجانيين، يوم الأحد، تظاهراتهم وإضرابهم العام مطالبين بصرف مستحقاتهم الشهرية، وتثبيت المحاضرين المجانيين على الملاك الدائم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن المتظاهرين قاموا بالتجمع وسط شارع سالم، كما وتظاهر موظفو و ومعلمو حلبجة وشهرزور ومناطق من كرميان.

وأوضح محمد كمال ممثل المحتجين خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "أننا ندخل اسبوعنا الرابع في الإضراب عن قاعات الدراسة وبعض الموظفين من العمل في دوائرهم للمطالبة بالاستحقاقات المالية وكذلك تعيين المحاضرين المجانيين".

واضاف انه "رغم إصدار العديد من البيانات وتعطيل الدوام الرسمي في المدارس لكن لغاية الآن لم تتم الاستجابة أو التدخل من أي جهة".

وبين أن "الإضراب سيستمر لغاية الاستجابة للمطالب، المتمثلة بصرف رواتب الأشهر الثلاثة الماضية بصورة كاملة وكذلك الالتزام بصرف الرواتب الشهرية التالية بوقتها المحدد وتثبيت المحاضرين المجانيين".

من جانبها طلبت مديرة تربية غرب السليمانية بناز رمضان خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز من المتظاهرين الالتزام بالطرق الديمقراطية والمدنية للمطالبة بالحقوق وعدم اللجوء للطرق غير الصحيحة التي تخرج المطالبات عن مسارها.

وأكدت رمضان دعمها لجميع المطالب كونها مشروعة وجزء رئيسي من حقوق الموظفين"، مشيرة إلى أن "مطالب المحاضرين تم رفعها اليوم الى الجهات ذات العلاقة".

وطالبت في الوقت نفسه وزارة التربية ومجلس الوزراء بالتدخل لحل الازمة قبل أن تتعمق"، مشيرة الى ان "المتضرر الوحيد من هذا الحال هم أطفالنا".